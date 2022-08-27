В Якутии за сутки выявили 691 новый случай коронавирусной инфекции

Фото: Михаил ФРОЛОВ

По состоянию на 27 августа в Якутии за сутки выявили 691 новый случай заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Вчера зафиксировали 646 случаев коронавирусной инфекции.

Наибольшее число заболевших COVID-19 зарегистрировали в Якутске — 504. В Мегино-Кангаласском районе — 20, в Мирнинском — 19, в Намском, Хангаласском — по 15, в Нюрбинском — 13, в Вилюйском — 12, в Нерюнгринском — 11, в Верхневилюйском, Сунтарском — по 10, в Усть-Алданском — девять, в Томпонском — восемь, в Горном — семь, в Момском — шесть, в Жиганском — пять, в Ленском — четыре, в Алданском, Кобяйском, Таттинском, Чурапчинском — по три, в Верхнеколымском, Оймяконском, Олекминском, Оленекском, Усть-Майском — по два, в Абыйском — один.

За сутки лаборатории республики провели 3426 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 489 754 теста.

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