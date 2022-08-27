В Якутии остался только один действующий пожар

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По состоянию на утро 27 августа на территории Якутии остался действовать только один пожар — в Усть-Майском районе на площади 55,8 тысячи га, сообщает региональный оперштаб.

Его уже локализовали и в ближайшее время потушат.

Сейчас там над тушением последнего возгорания работают 124 сотрудника парашютно-десантной пожарной службы, задействовано шесть единиц техники.

Отмечается, что в прошлом году на аналогичную дату зафиксировали 41 термоточку на общей площади 437 тысяч га.

За сутки лесопожарные ликвидировали четыре пожара в Среднеколымском районе на общей площади 24 тысячи га.

Всего с начала пожароопасного сезона в республике зарегистрировали 527 лесных пожаров на общей площади 573 168,01 га. Годом ранее — 1517 термоточек на 7,5 миллиона га.

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