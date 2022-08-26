Якутский всадник Дугуйдан Винокуров встретился с министром по развитию Арктики

Фото: телеграм-канал Всадников Севера

Якутский всадник Дугуйдан Винокуров встретился с министром РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексеем Чекунковым. Ранее Винокуров верхом на коне проехал из Якутии в Москву, а также побывал на Ысыахе в Санкт-Петербурге.

Винокуров обсудил с Чекунковым итоги своего путешествия. Вся поездка затевалась для продвижения культуры и традиций Якутии, а также популяризации туризма в республику. Министр выразил уверенность, что проект якутского всадника принес свои плоды.

Якутянин рассказал Чекункову о планах создать конную турбазу и организовать конный туризм в родном Оймяконском районе. Винокуров также пригласил чиновника побывать в Оймяконе в следующем году – в районе как раз будет проходить Ысыах Олонхо.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.