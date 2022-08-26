Жительница Якутии пустила к себе безработного бездомного и лишилась ценностей

Фото: МВД Якутии

В Якутии полиция раскрыла двойную кражу из квартиры якутянки. Жительница Ленского района пустила пожить к себе безработного и бездомного знакомого, но в течение полугода лишилась сначала золотой цепочки, а потом 10 тысяч рублей.

Женщина рассказала, что поселила знакомого в своей квартире из жалости. Ее муж в этот момент уехал на вахту, и она соврала ему, что к ней приехал брат. Тем временем «брат» обчистил квартиру и сбыл золотую цепочку знакомому таксисту.

Примечательно, что с кражей денег мужчина поступил по-умному: в заначке в комоде с бельем женщина хранила пачку купюр – в общей сложности 70 тысяч рублей. Знакомый не стал красть все, а вынул из стопки только 10 тысяч, чтобы пропажа не была заметна.

Однако в какой-то момент женщина решила пересчитать сбережения, и обнаружив нехватку, заподозрила неладное. Она пошла в полицию, а правоохранители подтвердили ее подозрения и задержали мужчину. Теперь ему грозит тюрьма по уголовной статье о краже.

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