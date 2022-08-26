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Общество26 августа 2022 6:55

Учителя Якутска, подготовившие стобалльников ЕГЭ в 2023 году, получат по 100 тысяч рублей

Премию в 100 тысяч рублей выдадут учителям Якутска, чьи ученики смогут сдать ЕГЭ на сто баллов
Вера МАКАРОВА
Фото: управление образования Якутска

Фото: управление образования Якутска

В 2023 году в Якутске учредят премию в 100 тысяч рублей учителям, подготовившим стобалльников по ЕГЭ, сообщает управление образования города.

Такое решение принял глава столицы республики Евгений Григорьев в преддверии Года педагога и наставника.

Свое намерение мэр озвучил в пятницу, 26 августа, на Августовском совещании педагогических работников Якутска.

Также руководитель города подвел итоги подготовки к новому учебному году.

Напомним, ранее в этом году к столетнему юбилею республики глава Якутии Айсен Николаев учредил премию в размере 100 тысяч рублей выпускникам, сдавшим ЕГЭ на максимальный балл. Позже в ходе прямого эфира в соцсетях он сообщил, что эта практика может быть продолжена и в следующие годы.

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