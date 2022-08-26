В Горном районе Якутии пьяный водитель сбил нетрезвых пешеходов

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 24 августа в селе Бясь-Кюель Горного района произошло ДТП с пострадавшими, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Пьяный 30-летний мужчина без водительских прав на Toyota Probox выехал на полосу встречного движения и сбил двух пешеходов — 66-летнего мужчину и 30-летнюю женщину, стоявших на проезжей части дороги.

В результате наезда пешеход-мужчина множественные ушибы и закрытый косой перелом левой малоберцовой кости со смещением, его госпитализировали. Женщина получила различные ссадины и ушибы, но от медицинской помощи отказалась.

Водитель травм не получил, но от медицинского освидетельствования отказался. Позже выяснилось, что все участники ДТП ранее вместе распивали алкоголь.

Выяснилось, что водитель в течение года 8 раз привлекался административной ответственности по линии ГИБДД, в том числе и за вождение без прав, и за пьяное вождение. Теперь ему грозит уголовная ответственность.

По факту ДТП следствие проводит проверку.

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