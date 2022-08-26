Якутяне переправляют трактор через реку на двух моторных лодках, как в «Лягушке-путешественнице»

Фото: скриншот видео

В соцсетях и пабликах распространяется видео, где мужчины переправляют через реку на двух моторных лодках трактор.

Кажется, свой метод переправы они переняли из советского мультфильма «Лягушка-путешественница»: на «клювы» и хвосты лодок положили палки и привязали к ним трактор.

«Должны доставить трактор. Вот так, оказывается, привязывают и поднимают», — описывает технику автор видео.

В комментариях читатели хвалят находчивость переправщиков. А некоторые узнали в них своих знакомых. Пишут, что это жители села Малыкай Нюрбинского района.

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