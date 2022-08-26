Якутские разработчики предложили свои палатки и костюмы Русскому географическому обществу

Фото: «Хоту тент»

На V Фестивале Русского географического общества якутская компания «Хоту тент» представила свои разработки — теплые палатки и костюмы для активного зимнего отдыха, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фестиваль проходит с 18 по 28 августа в московском парке «Зарядье». В нем принимают участие более 50 регионов страны.

Кроме того, на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» якутяне подписали с военным инновационным технополисом «ЭРА» соглашение о сотрудничестве в сфере развития перспективных разработок военного и двойного назначения. Там якутская компания презентовала укрывную командирскую палатку, обеспечивающую тепловизионную скрытность, камуфляжный костюм снайпера и костюм парашютиста, который предназначен для прыжков при -40 градусах. Об этом «КП — Якутия» писала здесь.

Также разработчики провели переговоры с «Уралмашвагонзаводом» — производителем экстремальной техники «Бурлак».

Компания «Хоту тент» была создана в 2017 году в Якутии, специализируется на производстве утепленных изделий.

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