В Вилюйске мотоциклист столкнулся с легковым автомобилем

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Днем 25 августа в Вилюйске произошло ДТП с участием мототранспорта, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

18-летний мотоциклист на REGULMOTO SK-200 не справился с рулевым управлением и столкнулся с автомобилем Toyota Vista под управлением 24-летнего водителя.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП травмы получил 16-летний подросток — пассажир мотоцикла.

Выяснилось, что мотоциклист прав на управление не имеет, а мототранспорт на учете ГИБДД не состоит. В момент аварии он и его пассажир не имели защитной экипировки, но сам мотоциклист не пострадал.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

Водитель Toyota Vista получил права в прошлом году, к административной ответственности за нарушение ПДД привлекался 10 раз. В результате ДТП не пострадал, был пристегнут ремнем безопасности.

По факту ДТП проводится проверка.

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