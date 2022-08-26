В Якутске пройдет всероссийский турнир по шашкам

Фото: пресс-служба УФКиМС

С 6 по 11 сентября в Республиканском шахматно-шашечном центре пройдут Всероссийские соревнования по русским и стоклеточным шашкам памяти заслуженного тренера России Николая Кычкина, сообщает пресс-служба управления физической культуры и массового спорта.

Ожидается приезд именитых гроссмейстеров со всей России, среди которых чемпионы мира Тамара Тансыккужина и Муродулло Амриллаев. На данный момент заявки подали команды Санкт-Петербурга и Республики Башкирия.

Главным судьей соревнований был назначен спортивный судья высшей категории Гаврил Винокуров.

В рамках соревнований также пройдет суперматч между Матреной Ноговицыной и Тамарой Тансыккужиной. Эта игра будет транслироваться в прямом эфире на канале НВК «Саха».

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