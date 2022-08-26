Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Двое жителей Якутска 35 и 37 лет стали причиной сбоев в работе телефонной и интернет-связи — они воровали медный кабель, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Похитители облюбовали многоквартирные дома на улице Каландаришвили. Целый месяц они таскали оттуда провода, спиливая их ножовкой. Все похищенное друзья сдавали в пункты приема цветного металла за деньги.

Возможно, постепенно парочка перешла бы и на другие районы города. Но хищения заметили в компании по предоставлению цифровых услуг и сервисов, клиенты которых завалили организацию жалобами на сбои в работе телефонной связи и интернета.

Представители компании обратились с заявлением в полицию. Воров поймали.

Выяснилось, что за пять подходов они украли 380 метров кабеля, общая сумма ущерба составила 137 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 158 УК РФ — кража.

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