Начальница лесоохраны Томпонского района приговорена к 2,5 годам условно за разрешение незаконной рубки леса и сбыт древесины Фото: Генриэтта ПЕРЬЯН

Из-за действий начальницы Томпонского филиала «Якутлесресурса» природе республики был причинен ущерб в размере около 700 тысяч рублей, сообщает прокуратура Якутии.

Используя свое служебное положение, женщина ввела в заблуждение двух лесорубов, разрешив им рубить лес вне границ отведенного участка. В неположенном месте мужчины срубили 78 деревьев. После этого руководитель продала полученную данным путем древесину. Ущерб от незаконной рубки оценивается примерно в 700 тысяч рублей.

Заведено уголовное дело по части третьей статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения) и части третьей статьи 191.1 УК РФ (сбыт заведомо незаконно добытой древесины, совершенный в особо крупном размере, лицом с использованием своего служебного положения)

Суд признал ее виновной и назначил наказание в виде 2,5 лет лишения свободы условно сроком на 1 год. Иск прокурора о возмещении причиненного ущерба удовлетворен в полном размере. Верховным судом республики приговор в отношении чиновницы оставлен без изменения.

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