Мошенники похитили у пенсионерки из Якутска все ее сбережения на два миллиона рублей

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

61-летняя жительница Якутска стала жертвой дистанционных мошенников — она перевела им 2,1 миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Ей позвонили якобы из банка ВТБ и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на ее имя кредит. Звонивший, представившийся менеджером, предложил ей перечислить все сбережения на «специально открытый банком для сохранности ее средств второй счет». Пожилая женщина, думая, что спасает свои накопленные за долгие годы средства, перевела на указанный счет все деньги — 2,1 миллиона рублей.

Полиция напоминает: сотрудники банка никогда не сообщают по телефону о попытках кем-либо оформить на ваше имя кредит, это делают только мошенники!

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