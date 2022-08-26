Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По состоянию на 26 августа в Якутии выявлено 646 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает в своем телеграм-канале заместитель руководителя оперштаба республики Ольга Балабкина.

Подавляющее большинство заражений зарегистрировано в городе Якутске — 472 случая. В Мегино-Кангаласском районе зафиксировано 25 случаев, в Мирнинском районе — 20, в Намском — 13, в Хангаласском — 12, в Вилюйском и Нюрбинском районах — по 10 случаев болезни. В 21 районе республики выявлено от одного до девяти случаев заражения.

За сутки лабораториями республики проведено 4 083 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 2 486 328 тестов.

За последние сутки госпитализировано 28 человек, выздоровело 395 человек. Лечение в стационарах получают 5,4% больных, в амбулаторных условиях — 94,6%. Из 493 развернутых коек для лечения больных COVID-19 свободно 33,9%.

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