В Якутии действуют пять лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 26 августа на территории республики действуют пять лесных пожаров на общей площади 79 937 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе один — в Усть-Майском районе, четыре — в Среднеколымском районе.

В аналогичную дату прошлого года действовали 46 лесных пожаров на общей площади 451 494 га.

За сутки ликвидированы два лесных пожара в Среднеколымском районе на площади 10 681 га. Новых пожаров за сутки не обнаружено.

Обслуживаются 2 лесных пожара на общей площади 74 667 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Локализован один лесной пожар в Усть-Майском районе на площади 55 849 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействованы 316 человек, из них 15 добровольцев из числа местного населения, работают 11 единиц техники.

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