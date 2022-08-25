Число лесных пожаров в Якутии сократилось до пяти

Фото: служба спасения Якутии

В Якутии число действующих лесных пожаров сократилось до пяти очагов. Ранее утром в МЧС сообщали, что на территории республики действуют семь пожаров, причем за последние сутки новых очагов не возникло. К вечеру были потушены два возгорания в Среднеколымском районе.

Сейчас наиболее «горящим» является как раз Среднеколымский район – там действуют четыре пожара. Еще один активный очаг находится в Усть-Майском районе, но там пожар уже удалось локализовать.

«В ближайшие дни ожидается полная ликвидация. Продолжается окарауливание и тушение пожара. Руководством района рассматривается вопрос снятия режима ЧС муниципального характера в связи со стабилизацией ситуации с пожарами», – добавили в правительстве.

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