Эксперимент по вызову осадков в Якутии признали удачным

Фото: Служба спасения Якутии

Служба спасения Якутии признала удачным эксперимент по искусственному вызову осадков в республике. Сегодня замначальника ведомства Александр Быков доложил об эксперименте по ИВО и отметил, что искусственные осадки помогали эффективно снижать пожароопасность в районах с наиболее сложной обстановкой.

«Применение технологии ИВО подтвердило свою эффективность. В результате выполненных работ были увеличены осадки в местах высокого класса пожароопасности, что позволило существенно снизить вероятность возникновения природных пожаров на опытных территориях, а также получены высокотравные участки, используемые для сенокошения, в качестве пастбищ», – отметили в службе спасения.

Добавим, что успехи Якутии в борьбе с пожарами накануне отметил министр экологии РФ Александр Козлов. По его словам, площадь лесных пожаров в Якутии в сравнении с прошлым годом сократилась в 13 раз – это наилучший результат среди всех регионов России.

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