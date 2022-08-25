Прогноз погоды в Якутске на пятницу, 26 августа

Фото: t.me/photo_yakutsk

Днем 26 августа температура воздуха в столице республики достигнет плюс 16 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +2+4°, днем +14+16°», — говорится в сообщении.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 15 градусов, ветер 4 м/с.

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