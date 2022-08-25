Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В ночь на 26 августа в центральных, южных и западных районах похолодает до минусовой температуры, будут заморозки, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью +4+9°, в пониженных местах и при прояснении в центральных, южных, западных районах до 0,-2°, заморозки, днем +13+18°», — говорится в прогнозе на пятницу.

На большей части республики ожидают небольшие, на западе местами умеренные дожди. Порывы ветра могут достигать до 9-14 м/с.

На выходных ночные заморозки будут также в центральных районах, а также в горах на юге и северо-востоке.

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