В Якутии полицейские накрыли наркопритон Фото: Алексей БУЛАТОВ

В деревянном доме на окраине одного из сел Вилюйского района появился наркопритон Об этом факте стало известно сотрудникам уголовного розыска, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

Как выяснилось, 26-летний местный житель предоставлял свою квартиру наркозависимым людям для употребления запрещенных веществ.

Заведено уголовное дело по статье 232 УК РФ. За организацию наркопритона грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.