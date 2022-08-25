В Якутске дорожники приступили к асфальтированию проспекта Ленина от улицы Петровского до Октябрьской

Фото: t.me/EvgenyGrigorev

Продолжается укладка асфальта на проспекте Ленина в Якутске. 25 августа началось асфальтирование проезжей части на участке от Петровского до Октябрьской, сообщил глава Якутска Евгений Григорьев

«По проспекту Ленина начали асфальтирование на участке от ул.Петровского до ул.Октябрьской», – написал мэр в своем телеграм-канале.

Также он проинформировал, что завершилась укладка асфальта по основной части улицы Тимирязева, где заасфальтировано 1230 метров. Дорожным работникам осталось доработать съезды и карманы, а также установить фонарные столбы, дорожные знаки и разметку.

Дорожники на улице Тимирязева. Фото: t.me/EvgenyGrigorev

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