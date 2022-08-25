В Якутске мужчину приговорили к реальному лишению свободы за повторное пьяное вождение

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

34-летний житель Якутска осужден к реальному сроку лишению свободы за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранее у него уже была судимость за вождение в нетрезвом виде, но, не сделав для себя должных выводов, в апреле этого года он напился и снова сел за руль. Таким образом он поставил под угрозу жизнь и здоровье участников дорожного движения. Нарушителя задержали сотрудники ГИБДД.

По результатам рассмотрения уголовного дела суд приговорил мужчину к окончательному наказанию в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселения с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 6 лет.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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