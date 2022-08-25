Школы и детсады Якутии готовы к новому учебному году на 99%

Фото: ЯСИА

В Якутии завершается подготовка объектов образования к началу учебного года, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Полностью готовы к началу учебного года 1225 образовательных организаций из 1236, в том числе 611 школ из 619 и 474 детских сада из 478, что составляет 99%.

В школах должны завершиться все строительные работы, установка нового оборудования и комплектация кадрами. В восьми школах республики в последние дни августа завершается капитальный ремонт, в том числе за счет федерального и муниципального бюджета.

В некоторых детсадах завершается утепление пожарных водобаков, подключение к централизованной системе отопления и ремонт.

Напомним, в 25 районах и городских округах республики проводится капитальных ремонт в 58 школах и детских садах. Из них в 38 работы должны быть завершены в 2022 году, в оставшихся 20 — в следующем.

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