Фото: t.me/ddtyakutsk

В четверг, 25 августа, во Дворце детского творчества имени Авдеевой стартовала запись школьников и дошкольников на кружки и в студии.

Как записать ребенка на кружок

Запись осуществляется через Навигатор дополнительного образования Якутии.

Для записи ребенка через навигатор нужно:

1. Зарегистрироваться на сайте.

2. Выбрать кружок и записать ребенка на программу через ссылку: вставить ссылку кружка.

3. Подать заявку. Подтверждение придет к вам на электронную почту в течение трех рабочих дней.

Какие есть кружки

Есть разные направления: технические — веб-разработка, беспилотные летательные аппараты, виртуальная и дополненная реальность и др.; социально-гуманитарное — английский, якутский, дебат-клуб, группы раннего развития, безопасность и право, предпринимательство, кулинария, школа лидера, журналистика; естественнонаучное — флора, фауна, химия, лабораториум; математика и логика; художественное направление — изо, дизайн, анимация, вышивка, рукоделие, вокал и оркестр, фольклор и хореография, театр, а также шашки и шахматы, туризм.

Посмотреть перечень кружков и студий, на которые можно записаться уже с 25 августа, можно по ссылке.

Внимание! Этот список будет пополняться в течение месяца.

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