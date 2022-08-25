В Якутии действует семь лесных пожаров

Фото: пресс-служба Минэкологии Якутии

По состоянию на 25 августа на территории республики действуют семь лесных пожаров на общей площади 90 618 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе один — в Усть-Майском районе, шесть — в Среднеколымском районе.

Отмечается, что в аналогичную дату прошлого года действовали 46 лесных пожаров на общей площади 727 875 га.

Новых пожаров за сутки не обнаружено.

Обслуживаются два лесных пожара на общей площади 74 667 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Локализован один лесной пожар в Усть-Майском районе на площади 55 849 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействованы 355 человек, из них 19 добровольцев из числа местного населения, работают 11 единиц техники.

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