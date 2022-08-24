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Общество24 августа 2022 10:22

Среди жителей Якутска проведут соцопрос об общественном транспорте

Аналитики хотят составить модель транспортной сети города
Никита ЖЕГЛОВ
Фото: тг-канал Евгения Григорьева

Фото: тг-канал Евгения Григорьева

Жителей Якутии приглашают принять участие в опросе касательно общественного транспорта. Исследование проведет петербургская компания OTS Lab – специалисты хотят создать модель, имитирующую перемещения якутян по городу в течение дня.

Модель будет использована, чтобы на ее основании вносить изменения в работу общественного транспорта. Анализ полученных данных поможет менять количество автобусов на рейсах, интервалы, а также время выезда первых и последних автобусов.

Пройти опрос можно на портале yakutsk-transport.ru. Там же можно оставить свои замечания о работе общественного транспорта и посмотреть на модель транспортной сети, когда та будет представлена.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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