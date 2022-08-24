Глава Якутии провел антитеррористическое заседание перед началом учебного года

Фото: правительство Якутии

Глава Якутии Айсен Николаев провел заседание Республиканской антитеррористической комиссии. Помимо вопросов безопасности на транспорте, была также затронута тема готовности школ к новому учебному году, и возможным террористическим угрозам в образовательных учреждениях.

«В тех условиях, в которых находится сейчас страна, необходимо повышенное внимание уделять не только экономическим вопросам, но и обеспечению безопасности», – подчеркнул Николаев.

В Минобразования сообщили, что все школы Якутии прошли проверки и готовы к безопасному началу учебного года. Участники заседания также приняли ряд решений, призванных усилить безопасность на жд-станциях и поездах.

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