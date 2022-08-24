Житель Якутии сломал крестец супруге и стал фигурантом уголовного дела

Фото: МВД Якутии

В Якутии житель Нюрбы стал фигурантом уголовного дела после того, как его супруга оказалась в больнице. В полицию обратились сами медики – они сообщили, что к ним поступила женщина с переломом крестцовой кости. Правоохранители проверили информацию, и выяснили, что в больницу пострадавшую отправил ее муж.

Мужчина сломал крестец супруге ударом ноги. У пары произошла ссора, супруг подошел сзади и пнул женщину в район поясницы.

В больнице перелом классифицировали как ущерб здоровью средней тяжести. В полиции же посчитали, что вред женщине якутянин нанес умышленно. Теперь, по соответствующей уголовной статье, ему грозит до трех лет тюрьмы.

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