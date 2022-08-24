Прогноз погоды в Якутске на четверг, 25 августа

Фото: KP.RU

Днем 25 августа в Якутске температура воздуха составит плюс 15 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +6+8°, днем +13+15°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 11 градусов, ветер 4 м/с.

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