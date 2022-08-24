В Нюрбинском районе Якутии мужчина избил жену и сломал ей крестец ногой

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В полицию Нюрбинского района поступило сообщение из медицинского учреждения о поступлении пациентки с переломом крестцовой кости, сообщает пресс-служба МВД Якутии.

В ходе проверки участковые уполномоченные полиции выяснили, что этому причастен 27-летний супруг женщины.

Супруги поссорились, и мужчина подошел к жене и ударил ее ногой в районе поясницы. Таким образом он сломал ей крестцовую кость. Потерпевшая обратилась в больницу, где полученные ею травмы квалифицировали как вред здоровью средней тяжести.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

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