Жителей Якутии призвали пройти повторную вакцинацию от COVID-19 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На фоне высокого уровня заболеваемости коронавирусом министр здравоохранения Якутии Лена Афанасьева призвала якутян ревакцинироваться, сообщает пресс-служба правительства республики.

По данным на 24 августа, в Якутии зафиксировано 548 новых случаев коронавируса.

«Несмотря на то, что новые линии штамма «омикрон» являются менее агрессивными, есть тяжёлые пациенты, которые, как правило, являются невакцинированными, имеют сопутствующую серьёзную патологию», – сказала Лена Афанасьева во время брифинга.

По данным оперштаба республики, первым компонентом вакцинировано 657 099 человек, что составляет 91,6% взрослого населения. Ревакцинацию прошли 175 783 человека, или 70% от лиц, у которых наступил срок ревакцинации.

Низкие темпы ревакцинации отмечаются в Алданском, Верхоянском, Горном, Мегино-Кангаласском, Мирнинском, Среднеколымском районах и городе Якутске.

«Напоминаю о необходимости в срок пройти повторную вакцинацию для создания устойчивого иммунитета», – заключила министр.

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