Якутяне проплыли на надувных катамаранах более 800 км по Северному Ледовитому океану

Фото: АГиП Якутии

Якутские энтузиасты преодолели на надувных катамаранах более 800 км по морю Лаптевых и Восточно-Сибирскому морю и доплыли до острова Беннетта Северного Ледовитого океана, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Фото: АГиП Якутии

Там они установят флаги России и Якутии, православный крест и якутскую коновязь сэргэ. Возведут традиционное жилище якутов — балаган. Он станет спасательным депо и научным стационаром для охраняемой природной территории острова.

Члены команды продолжат свои научные исследования Арктики.

Экспедиция приурочена к столетию ЯАССР и поддерживается Русским географическим обществом, а также рядом предприятий республики. Возглавляет ее председатель Якутского отделения Российского союза спасателей Николай Находкин.

Это уже второй этап экспедиции, стартовал он в июле 2022 года из Усть-Янского района.

Фото: АГиП Якутии

Первый этап прошел два года назад, тогда якутяне впервые в мире проплыли на надувном катамаране по реке Лене до моря Лаптевых и острова Большой Ляховский.

Остров Беннетта — один из самых северных островов России, относится к архипелагу Новосибирские острова.

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