В Якутии в день российского кино пройдут бесплатные кинопоказы

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

27 августа, в День российского кино, в Якутии состоится ежегодная всероссийская акция «Ночь кино», сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Бесплатные показы отечественных фильмов пройдут в городах Якутске, Мирном, Ленске, Олекминске, поселке Жатай, селе Тюнгюлю Мегино-Кангаласского района, селе Дябыла Чурапчинского района и селе Сырдах Усть-Алданского района. А в Якутске все кинозрители в возрасте от 14 до 22 лет смогут в местах проведения акции оформить Пушкинскую карту.

Как отметил глава Якутии Айсен Николаев, «феномен якутского кино» известен всей России. Фильмы якутских режиссеров становятся призерами таких известных фестивалей, как Московский международный кинофестиваль, «Кинотавр».

Подобная акция проходит в стране уже седьмой раз. Зрители увидят ленты «Чемпион мира», «Пара из будущего», «Последний богатырь: Посланник Тьмы».

Посмотреть эти фильмы в Якутске можно в кинозале «Республика» кинокомпании «Сахафильм» и в Музейном комплексе «Россия — моя история». Также спецпоказ состоится в кинозале Мирнинского театра, где зрителям покажут лучшие якутские картины.

Показы фильмов 27 августа в Якутске начнутся в Музейном комплексе «Россия — моя история» с 17.00, в зале «Республика» кинокомпании «Сахафильм» с 22.00.

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