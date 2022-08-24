В Якутии за сутки спасатели нашли пятерых потерявшихся грибников и ягодников

Фото: Служба спасения Якутии

Спасатели Якутии нашли за сутки пятерых потерявшихся в лесу якутян, сообщает пресс-центр Службы спасения республики.

Грибники в Намском районе

Две женщины и один мужчина отправились в лес по грибы и потерялись в тайге между селом Едейцы Намского района и микрорайоном Кангаласссы.

К счастью, район входит в зону покрытия сотовой связи. И незадачливым грибникам удалось дозвониться до спасателей. Дежурный оператор объяснил им, как передать через телефон свои координаты, и порекомендовал дождаться помощи на месте.

Спасатели вызволяли заплутавших три часа.

Заблудившийся в Ленском районе

Мужчина пошел в лес в районе села Мурья и не вернулся. Его искали с помощью беспилотных летательных аппаратов и сигнального громкоговорящего устройства.

Гражданин, блуждавший в лесу второй день, услышал звук сигнализации и сам вышел на поисковую группу.

Пожилой ягодник в Таттинском районе

Пожилой житель Таттинского района поехал на велосипеде в лес по ягоды из села Черкех, но в назначенное время не вернулся домой.

Его искали спасатели районного отдела, сотрудники полиции, родственники и местное население.

Потерявшийся вышел на сенокосные угодья, оттуда он смог дозвониться до родственников и сообщить свое местоположение. Его нашли и благополучно вернули домой.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.