25 августа начнется набор на кружки Дворца детского творчества в Якутске

Фото: 2GIS

Набор на кружки Дворца детского творчества имени Авдеевой в Якутске стартует 25 августа, сообщает центр в своем телеграм-канале.

В течение месяца на сайте Дворца, а также в соцсетях будут размещать ссылки на запись — телеграм и «ВКонтакте».

Есть разные направления: технические — веб-разработка, беспилотные летательные аппараты, виртуальная и дополненная реальность и др.; социально-гуманитарное — английский, якутский, дебат-клуб, группы раннего развития, безопасность и право, предпринимательство, кулинария, школа лидера, журналистика; естественнонаучное — флора, фауна, химия, лабораториум; математика и логика; художественное направление — изо, дизайн, анимация, вышивка, рукоделие, вокал и оркестр, фольклор и хореография, театр, а также шашки и шахматы, туризм.

Посмотреть полный список, а также узнать, с какого возраста они принимают детей, можно по ссылке.

«Следите за нашими новостями», — пишут организаторы.

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