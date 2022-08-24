В Якутии запустили линию электропередач «Хандыга — Нежданинское»

Фото: t.me/aisen_nikolaev

24 августа состоялся запуск линии электропередач «Хандыга — Нежданинское». Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщил глава Якутии Айсен Николаев, назвав его значимым для республики и всего Дальнего Востока событием.

Эта одноцепная ЛЭП с напряжением 110 кВ протяженностью 254 километра была построена в кратчайшие сроки. Линия проходит от подстанции в поселке Хандыга до производственной площадки Нежданинского месторождения.

Отмечается, что раньше Нежданинскую производственную площадку снабжал электроэнергией собственный дизельный энергокомплекс. После подключения Нежданинского к электросетям действующий энергокомплекс станет резервным источником питания.

«Подключение к электросетям улучшает экономику предприятия и значительно уменьшает воздействие на окружающую среду», — добавил глава.

В будущем ЛЭП сможет обеспечить электроэнергией другие месторождения на территории Томпонского района и поселок Теплый Ключ.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.