Завершается строительство атомного ледокола «Якутия»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

Специалисты АО «Балтийский завод» завершили формирование ледового пояса на атомном ледоколе «Якутия», сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Отмечается, что в ближайшее время судостроители закончат сборку корпуса и атомный ледокол будет готов к спуску на воду.

Ледовый пояс — это зона шириной около трех метров, на которую идет максимальная нагрузка при столкновении атомного ледокола со льдом. Секции в этой части судна собирают из стали высокой прочности толщиной 40 миллиметров. Погруженная секция весом 84 тонны будет первой принимать на себя удар арктических льдов.

Универсальный атомный ледокол «Якутия» — четвертое судно проекта 22220, работы были начаты в мае 2020 года. Длина атомохода составит 173,3 м, ширина — 34 м, осадка по конструктивной ватерлинии — 10,5 м, минимальная рабочая осадка — 8,55 м. Водоизмещение — 33,54 тысяч тонн.

Универсальные атомные ледоколы проекта 22220 являются самыми большими и мощными ледокольными судами в мире. Их главная задача — обеспечения круглогодичной навигации в Западном районе Арктики. Суда этого проекта в ближайшие годы должны стать основой гражданского ледокольного флота России.

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