В Якутии водитель наехал на девятилетнего мальчика на самокате — ребенок попал в реанимацию

Фото: ГИБДД по Якутии

Во вторник, 23 августа, в поселке Нижний Куранах Алданского района произошел наезд автомобиля Toyota Corolla Rumion на девятилетнего ребенка на электросамокате, сообщает пресс-служба ГИБДД по Якутии.

Столкновение самоката и минивэна произошло около 15:30 на Шахтерской улице.

Фото: ГИБДД по Якутии

Было светло, но пасмурно и дождливо. Водитель 1983 г.р. ехал по главной дороге. Несовершеннолетний пересекал проезжую часть слева направо.

На место ДТП приехала машина скорой помощи. Ребенка доставили в приемное отделение Алданской центральной районной больницы. После осмотра врач направил его в реанимацию.

Установлено, что в момент наезда водитель был трезв, стаж вождения — 13 лет. У него насчитывается четыре административных нарушения по части ГИБДД за год.

Фото: ГИБДД по Якутии

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