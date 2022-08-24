Фонтан и цветы украсили якутскую исправительную колонию №1

Фото: УФСИН России по Якутии

Фонтан и цветы появились на территории исправительной колонии № 1 в Якутске. Озеленение и декоративные сооружения созданы руками осужденных.

В колонии №1 открылся кружок садовой терапии, на занятиях которого осужденные изучают тему благоустройства и озеленения. Благодаря участникам кружка этим летом на территории зацвели петуньи, астры и ромашки, а также заработал фонтан.

Фото: УФСИН России по Якутии

В пресс-службе УФСИН России по Якутии отметили, что подобные занятия организованы в воспитательных целях и объединяют осужденных по интересам и увлечениям.

«Кружковая деятельность является не только досугом, но и привлекает к общественно-полезной деятельности, развивает творчество и самосознание», — говорится в сообщении.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.