Пригласил в дом и избил до смерти: вынесен приговор жителю Верхоянского района Якутии

Фото: ZOXEXIVO / photogoroda.com

Житель Верхоянского района забил до смерти своего друга — ему назначили семь лет колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Весной 2022 года в поселке Батагай обвиняемый пригласил к себе в дом своего приятеля. Они отметили встречу распитием алкоголя. Но что-то пошло не так, и хозяин дома жестоко избил своего гостя.

От полученной закрытой тупой травмы живота тот скончался на месте происшествия.

На негостеприимного хозяина возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Мужчина признал свою вину в полном объеме.

Суд приговорил обвиняемого к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.