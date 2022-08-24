В Алданском районе Якутии капитально отремонтировали около 13 километров трассы «Лена»

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Около 13 километров трассы «Лена» капитально отремонтировали в Алданском районе Якутии, сообщает пресс-служба Минтранса республики.

В ведомстве отметили, что работы на участке с 733 по 746 километры завершены с двухмесячным опережением графика.

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Дорожники уложили три слоя асфальтобетонного покрытия общей толщиной 25 сантиметров, усилив его основание щебеночно-песчаной смесью. Также на объекте заменили девять водопропускных труб. Водоотвод с проезжей части обеспечили путем устройства прикромочных лотков и водосбросов.

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Было смонтировано около 10 километров барьерного ограждения, установлено порядка 100 дорожных знаков и 200 сигнальных столбиков, а также нанесена дорожная разметка.

На 737-м километре оборудована стоянка для транзитного транспорта с возможностью единовременного размещения до 10 большегрузных автомобилей, а также площадка отдыха для водителей с беседкой и туалетом.

Фото: пресс-служба Минтранса Якутии

Отмечается, что до конца года будет сдано в эксплуатацию еще 47 километров дороги «Лена» в Амурской области и Якутии. На 27 километрах из них выполняются работы по капитальному ремонту.

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