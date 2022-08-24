В Якутии действуют семь лесных пожаров

Фото: Иван МАКЕЕВ

По состоянию на 24 августа на территории республики действуют семь лесных пожаров на общей площади 90 425 га, сообщает пресс-служба Минэкологии Якутии.

В том числе один в Усть-Майском районе, шесть — в Среднеколымском районе.

За сутки ликвидированы два лесных пожара на общей площади 3 357 га в Булунском и Оймяконском районах. Новых пожаров за сутки не обнаружено.

Отмечается, что в аналогичную дату прошлого года действовали 50 лесных пожаров на общей площади 728 184 га.

Обслуживаются два лесных пожара на общей площади 74 474 га в Усть-Майском и Среднеколымском районах. Локализован один лесной пожар в Усть-Майском районе на площади 55 565 га.

Всего на тушении лесных пожаров задействованы 390 человека, из них 15 добровольцев из числа местного населения, работают девять единиц техники.

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