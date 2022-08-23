Пациентов «самого ленивого врача Якутии» примут повторно

Фото: соцсети

В Якутии проведут повторный прием пациентов, которые попали на массовый медосмотр. Ранее по соцсетям разлетелось видео, как врач-невролог якутской горбольницы №3 принимает за раз 20 пациентов. После огласки медика пообещало проверить руководство, а в сети невролога быстро окрестили «самым ленивым врачом Якутии».

«Ситуацию считаю неприемлемой для медицинского работника. Безусловно, мы проведем служебную проверку, побеседуем с врачом, чтобы понять причины. Я поручила главврачу больницы связаться с пациентами, которые оказались на этом приеме, и пригласить их повторно подойти в больницу для получения медпомощи должным образом», – заявила глава Минздрава Якутии Лена Афанасьева.

Кстати, в соцсетях мнения о происшествии разделились. Кто-то раскритиковал работу врача, но некоторые якутяне наоборот, заявили что это лучше, чем стоять по полчаса в очередях.

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