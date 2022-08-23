В арктических районах Якутии стартовал отопительный сезон

Фото: правительство Якутии

Власти Якутии начали отопительный сезон в арктических районах Якутии. Сейчас тепло подается в семь районов: Аллаиховский, Анабарский, Нижнеколымский и Оленекский отапливаются полностью, частично Булунский и Кобяйский, а Верхоянский район начали отапливать раньше срока, чтобы пострадавшие от паводка жители быстрее просушили дома.

Подать тепло в остальные районы планируется до 19 сентября. Сейчас комиссии проверяют паспорта готовности теплоснабжения – сроки их оформления действуют до 15 сентября для потребителей, до 1 ноября для теплоснабжающих и теплосетевых организаций, а муниципальные образования должны оформить их не позднее 15 ноября.

«Подготовка к отопительному сезону идёт в штатном режиме. На сегодняшний день в республике к зиме подготовлены 77% котельных, 79% тепловых сетей, 73% водопроводных и 67% канализационных сетей. Готовность жилищного фонда составляет 74%, социальных объектов – 89%», – добавили в правительстве.

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