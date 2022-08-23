Первый заммэра Якутска Корнилов ушел с должности

Фото: мэрия Якутска

Первый заместитель мэра Якутска Алексей Корнилов уволился из администрации. Об этом сообщил в своем телеграме мэр Евгений Григорьев – он пояснил, что Корнилов перешел на другое место работы.

«С сегодняшнего дня, в связи с переходом на другое место работы освобожден от должности I заместитель главы ГО «город Якутск» Алексей Дмитриевич Корнилов. На должность I заместителя назначен заместитель главы по экономике и финансам Георгий Игоревич Гаврильев», – написал Григорьев.

Отметим, что Корнилов был назначен на должность еще при Сардане Авксентьевой. В сети циркулируют неподтвержденные слухи, что на самом деле чиновник ушел по состоянию здоровья.

Также мэр сообщил о еще двух новых назначенцах. На должность замглавы по строительству был назначен Антон Алексеенко. На должность замглавы по вопросам развития сельского хозяйства, торговли и предпринимательства назначили Владимира Аржакова.

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