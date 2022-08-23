Прогноз погоды в Якутске на среду, 24 августа

Днем 24 августа в Якутске температура воздуха составит до плюс 13 градусов, сообщает Якутское УГМС.
«Небольшой дождь, ветер северо-западный 3-8 м/с, днем порывы 8-13 м/с. Ночью 6+8°, днем +11+13°», — говорится в прогнозе.
Сегодня в четыре часа дня в столице республики зафиксировали плюс 13 градусов.
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