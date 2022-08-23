Фото: Анастасия ОСИПОВА

Министр молодежи Якутии Петр Шамаев прокомментировал, почему ведется мониторинг аккаунтов жителей республики в социальных сетях, могут ли наблюдатели читать личные сообщения и есть ли у них доступ к закрытым страницам.

Ответ Минмолодежи и о мониторинге в соцсетях

«Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям Якутии является ответственным исполнителем государственной программы „Профилактика правонарушений“. В 2022 году в целях предотвращения угрозы населению республики, обеспечения антитеррористической и экстремистской безопасности министерством приобретены права на использование программы мониторинга сети Интернет», — ответили в ведомстве.

Отмечается, что мониторинг ведется совместно с правоохранительными органами республики.

Что могут видеть и найти наблюдающие за страницами частных лиц

Программа может находить по ключевым словам не только публикации в социальных сетях, но и фотографии. Например, где изображены предметы вооружения. Это может предотвратить стрельбу и спасти множество жизней.

Также с помощью нее можно пресечь продажу наркотиков. Она находит враждебные высказывания и т.д.

Могут ли видеть закрытую страницу

Программа мониторинга находит информацию, которая находится в открытом доступе.

К личным сообщениям, диалогам, закрытым страницам доступа она не имеет.

Что это вообще за программа мониторинга

Как пишет издание SakhaDay, Минмолодежи Якутии заключило в июне годовой госконтракт с пермской компанией «Сеуслаб» на 1,9 миллиона рублей. По его условиям заказчик ведет поиск, мониторинг и анализ информации из соцсетей и мессенджеров.

Оператор вводит ключевые слова и фразы, программа на это выдает контент из постов, репостов, комментариев, мультимедийных материалов. Оператор также может изучать по определенным запросам профили пользователей и получать их данные.

В каких социальных сетях ведется мониторинг профилей якутян

Это «ВКонтакте», «Одноклассники» и Telegram. Ведомство следит за ними в режиме 24/7.

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