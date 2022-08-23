В Кобяйском районе спасатели Службы спасения Якутии эвакуировали один из фрагментов ракеты-носителя

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

В Кобяйском районе был найден один из фрагментов отделяющихся частей ракеты-носителя, сообщает пресс-центр Службы спасения Якутии.

«Данный фрагмент обнаружен в труднодоступной местности, его спуск занял два дня, транспортировка также осложнялась изменчивой погодой», — отметил старший группы спасателей Максим Колесов.

Фрагмент был распилен и эвакуирован при помощи вертолета. Поиск остальных фрагментов продолжается.

Фото: пресс-центр Службы спасения Якутии

Ранее сообщалось, что из-за труднодоступности и сложности рельефа местности, а также погодных условий, эвакуация отдельных фрагментов представляет значительные трудности. Из-за этого работы были отложены на более поздний срок.

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