В Якутии в отношении пьяного водителя моторки, допустившего гибель пассажира, возбуждено уголовное дело

Фото: пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России

58-летний житель Якутии подозревается в пьяном вождении моторной лодки, из-за чего погиб человек, сообщает пресс-служба Восточного межрегионального СУТ СК России.

15 июля этого года пьяный мужчина управлял маломерным судном «Казанка» с неисправным лодочным мотором на реке Лене. В районе сухогрузного причала ПАО «СНГ» поселка Витим лодка столкнулась с баржей находившейся на разгрузке. В лодке, помимо самого судоводителя, находился еще один пассажир без спасательного жителя.

Из-за столкновения лодку затянуло под баржу. Оба мужчины зацепились руками за якорные цепи баржи, но пассажир по какой-то причине сам спрыгнул в воду и утонул. Его тело было обнаружено 20 июля на набережной реки Лены в городе Ленске.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ч. 2.1 ст. 263 УК РФ.

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