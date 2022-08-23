Глава Якутска Евгений Григорьев произвел ряд кадровых перестановок в мэрии

Фото: yakutskcity.ru

23 августа мэр Якутска Евгений Григорьев принял ряд кадровых решений, касающихся администрации города. Об этом он сообщил в своем официальном телеграм-канале.

Алексей Корнилов. Фото: yakutskcity.ru

В частности, в связи с переходом на другое место работы от должности был освобожден первый заместитель главы города Якутска Алексей Корнилов. На его место был назначен заместитель главы по экономике и финансам Георгий Гаврильев.

Георгий Гаврильев. Фото: yakutskcity.ru

На должность заместителя главы по строительству назначен Антон Алексеенко, ранее занимавший аналогичную должность по вопросам развития сельского хозяйства, торговли, предпринимательства и транспорта.

Антон Алексеенко. Фото: yakutskcity.ru

На место Алексеенко был поставлен Владимир Аржаков, который до этого возглавлял департамент внешних связей мэрии Якутска.

Владимир Аржаков. Фото: edersaas.ru

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

И не забудьте подписаться на наш Телеграм-канал и на нашу страницу Вконтакте, где выходят самые оперативные новости о Якутии.